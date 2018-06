Premier League fixtures 2018/19: Brighton and Hove Albion's full list

Here are Albion's fixtures for 2018/19 season.

11/08/2018 15:00 Watford (a)

18/08/2018 15:00 Manchester United (h)

25/08/2018 15:00 Liverpool (a)

01/09/2018 15:00 Fulham (h)

15/09/2018 15:00 Southampton (a)

22/09/2018 15:00 Tottenham Hotspur (h)

29/09/2018 15:00 Manchester City (a)

06/10/2018 15:00 West Ham United (h)

20/10/2018 15:00 Newcastle United (a)

27/10/2018 15:00 Wolverhampton (h)

03/11/2018 15:00 Everton (a)

10/11/2018 15:00 Cardiff City (a)

24/11/2018 15:00 Leicester City (h)

01/12/2018 15:00 Huddersfield Town (a)

04/12/2018 19:45 Crystal Palace (h)

08/12/2018 15:00 Burnley (a)

15/12/2018 15:00 Chelsea (h)

22/12/2018 15:00 A.F.C. Bournemouth (a)

26/12/2018 15:00 Arsenal (h)

29/12/2018 15:00 Everton (h)

01/01/2019 15:00 West Ham United (a)

12/01/2019 15:00 Liverpool (h)

19/01/2019 15:00 Manchester United (a)

29/01/2019 19:45 Fulham (a)

02/02/2019 15:00 Watford (h)

09/02/2019 15:00 Burnley (h)

23/02/2019 15:00 Chelsea (a)

26/02/2019 19:45 Leicester City (a)

02/03/2019 15:00 Huddersfield Town (h)

09/03/2019 15:00 Crystal Palace (a)

16/03/2019 15:00 Cardiff City (h)

30/03/2019 15:00 Southampton (h)

06/04/2019 15:00 Tottenham Hotspur (a)

13/04/2019 15:00 A.F.C. Bournemouth (h)

20/04/2019 15:00 Wolverhampton (a)

27/04/2019 15:00 Newcastle United (h)

04/05/2019 15:00 Arsenal (a)

12/05/2019 15:00 Manchester City (h)

